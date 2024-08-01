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Росармія вночі завдала ракетного удару по Миколаївській області: в ОВА назвали наслідки

Фото: в ОВА розповіли про ракетну атаку РФ по Миколаївській області (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Цієї ночі російські загарбники завдали ракетного удару по території Миколаївської області. Внаслідок ворожого обстрілу обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Миколаївської військової адміністрації (ОВА) Віталія Кіма.

Чиновник зазначив, що під атаку потрапив Баштанський район області. Причому бив по ньому противник двічі - як після опівночі, так і вдень напередодні.

"Учора, 31 липня, о 17:42 та сьогодні, 1 серпня, близько 00:10 ворог завдав ракетних ударів по території району", - розповів голова ОВА.

За його словами, внаслідок атак окупантів у регіоні виникло "декілька займань сухої трави, які були оперативно ліквідовані вогнеборцями".

"Постраждалих немає", - додав він.

Обстріли Миколаївської області

В ОВА також поінформували, що у Миколаївському районі у середу, 31 липня, о 16:48 під артилерійський обстріл потрапила Куцурубська громада, а о 21:22 -  акваторія Очаківської громади.

Там внаслідок ворожих обстрілів також постраждалих не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 20 липня війська РФ завдали ракетного удару по Баштанському району Миколаївської області. Тоді в результаті ворожої атаки були поранені люди, сталася пожежа на підприємстві.

Також повідомлялося, що ввечері 19 липня російські війська вдарили по Миколаєву. "Приліт" ракети Х-59 припав на житловий квартал - дитсадок, житлові будинки, дитячий майданчик. Загинули чотири людини і 24 постраждали. Серед жертв був 13-річний хлопчик Кирило Дядюшка, учень 7-А класу, який займався народними танцями.

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Миколаївська областьРакетний удар