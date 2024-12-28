Росармія тримає на бойовому чергуванні ракетоносій в Чорному морі, - ВМС ЗСУ

Сьогодні вранці, 28 грудня, в акваторії Чорного моря спостерігається один військовий корабель, який РФ вивела на бойове чергування. Судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Telegram Військово-Морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Разом з тим військові уточнили, що на борту цього ворожого корабля в Чорному морі немає ракет.

Крім того, поінформували у ВМС ЗСУ, в Азовському морі наразі кораблі противника відсутні.

"В Середземному морі 8 ворожих кораблів, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет", - додали військові.

За інформацією українських ВМС, за добу в інтересах країни-агресора РФ прохід Керченською протокою здійснили: