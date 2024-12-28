Росармия держит на боевом дежурстве ракетоноситель в Черном море, - ВМС ВСУ

Сегодня утром, 28 декабря, в акватории Черного моря наблюдается один военный корабль, который РФ вывела на боевое дежурство. Судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Telegram Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Вместе с тем военные уточнили, что на борту этого вражеского корабля в Черном море нет ракет.

Кроме того, проинформировали в ВМС ВСУ, в Азовском море в настоящее время корабли противника отсутствуют.

"В Средиземном море 8 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет", - добавили военные.

По информации украинских ВМС, за сутки в интересах страны-агрессора РФ проход Керченским проливом осуществили: