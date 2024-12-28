Росармия держит на боевом дежурстве ракетоноситель в Черном море, - ВМС ВСУ
Сегодня утром, 28 декабря, в акватории Черного моря наблюдается один военный корабль, который РФ вывела на боевое дежурство. Судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр".
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
Вместе с тем военные уточнили, что на борту этого вражеского корабля в Черном море нет ракет.
Кроме того, проинформировали в ВМС ВСУ, в Азовском море в настоящее время корабли противника отсутствуют.
"В Средиземном море 8 вражеских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет", - добавили военные.
По информации украинских ВМС, за сутки в интересах страны-агрессора РФ проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 5 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
- в Азовское море - 1 судно, которое двигалось из пролива Босфор.
Ранее сообщалось, что во время массированной комбинированной атаки 26 декабря войска РФ также применили для ударов ракеты "Калибр", которые запускали из акватории Черного моря. Тогда оккупанты вывели 4 ракетоносителя с общим залпом до 28 "Калибров".
Добавим, вчера представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что военные пока не фиксируют подготовки РФ к ракетному удару с Черного моря. В то же время, отметил он, для полной оценки нужно также провести анализ с воздуха.
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