Росармія скинула КАБи на багатоповерхівки у Торецьку, є загиблі та поранені

Російські окупанти сьогодні, 28 травня, завдали бомбового удару по місту Торецьк Донецької області. Внаслідок влучання керованих авіаційних бомб (КАБ-250) по багатоповерхівках загинули 2 людини, ще 3 були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру .

За даними слідства, удар трьома авіабомбами по Торецьку було завдано загарбниками о шостій годині вечора. Ворог обстріляв житловий квартал в центральній частині міста.

"Внаслідок прямого влучання зруйновано під’їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства", - йдеться в повідомленні.

В облпрокуратурі поінформували, що тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали місцевий мешканець та його дружина. Крім того, поранень різного ступеня тяжкості зазнали троє жінок віком 24, 53 і 63 років.

Постраждалі були госпіталізовані, зараз їм надають допомогу медики.

"Остаточна кількість загиблих встановлюється", - додали в прокуратурі.

Було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", - розповіли в обласній прокуратурі.

Наслідки російського бомбового удару по Торецьку (фото: t.me/pgo_gov_ua)

Російські обстріли в Донецькій області

Нагадаємо, міста та селища Донецької області, особливо ті, що знаходяться недалеко від лінії бойового зіткнення, регулярно піддаються російським обстрілам та авіаударам.

Так, наприклад, в середині квітня лише за день під ворожим ударом перебували сім населених пунктів області: міста Покровськ, Селидове, Торецьк, селища Очеретине, Щербинівка, села Котлине, Предтечине. Були пошкоджені 63 цивільних об'єкти.

Перед тим у березні російські терористи скинули керовані авіаційні бомби на Торецьк та Костянтинівку - внаслідок ударів 5 людей отримали поранення.

Додамо, раніше цієї зими армія РФ скинула дві авіабомби на Торецьк. Загинуло троє людей, ще шестеро дістали поранення

Також нагадаємо, днями міністр оборони Рустем Умєров заявив, що від початку 2024 року російські окупанти скинули на територію України вже майже 10 000 керованих авіабомб.