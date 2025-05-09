Росармия во время "перемирия" била по Никополю и району, был пожар и есть пострадавший

Российские захватчики на фоне "трехдневного перемирия", объявленного ранее Кремлем, продолжили терроризировать Никопольский район Днепропетровской области своими обстрелами. Из-за атак пострадал человек, также был пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака .

Чиновник рассказал, что для ударов по Никополю и району враг применил артиллерию и беспилотники.

Под обстрелы попали сам Никополь, а также Покровская, Червоногригорьевская, Мировская и Марганецкая громады.

"Пострадал 83-летний мужчина. Будет лечиться амбулаторно. Загорелись гараж и хозяйственная постройка. Пожар спасатели укротили". - проинформировал руководитель ОВА.

Кроме того, в результате вражеских атак были повреждены:

два частных дома,

хозяйственная постройка,

мопед,

линии электропередач.

Глава ОВА также обнародовал фото последствий российских ударов по Никопольскому району.

Никополь и район подверглись российским обстрелам 9 мая (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Другие российские обстрелы во время путинского "перемирия"

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин в одностороннем порядке объявил "перемирие" с Украиной якобы на три дня - в период с 8 по 10 мая. Несмотря на заявления главы Кремля, на фронте продолжаются боевые действия, и фиксируется увеличение атак.

8 мая утром сообщалось, что россияне в течение ночи сбросили на Сумскую область почти 100 управляемых авиабомб.

Как ранее подчеркнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, очередное "перемирие" Путина снова оказалось фарсом.

Вчера также стало известно, что российские оккупанты ударили ракетой по Полтавской области.