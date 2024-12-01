Росармія у листопаді зазнала рекордних втрат в живій силі в Україні

Зазначається, що така кількість співставна з понад 3-ма мотострілецькими дивізіями сухопутних військ росармії.

"За даними Генерального штабу ЗСУ, в листопаді упродовж однієї доби наші воїни "задвухсотили" та "затрьохсотили" 2 030 ворожих солдатів. Це також найвищий показник втрат ворога за добу від 24 лютого 2022 року", - йдеться в заяві МОУ.

Крім того, протягом листопада українські захисники уразили 307 танків ворога. А це - найвищий показник осені цього року.

Так, нагадаємо, що у вересні та жовтні було знищено або підбито 291 та 279 танків противника відповідно.

В міністерстві звернули увагу, що у російському танковому батальйоні - 31 машина, відтак за останній місяць цієї осені окупанти втратили знищеними та підбитими майже 10 танкових батальйонів.

"Орієнтовна вартість такої кількості техніки еквівалентна 450 мільйонам доларів США", - додали в МОУ.

Також вказується, що в результаті активної бойової роботи воїнів ЗСУ цього листопада було уражено 899 ворожих бойових броньованих машин ББМ), тобто умовно це кількість ББМ майже 4-х мотострілецьких дивізій.

"Така кількість бойових броньованих машин коштувала бюджету країни-агресора орієнтовно щонайменше пів мільярда американських доларів", - розповіли в міністерстві.

У листопаді бійці Сил оборони України уразили 884 одиниці артилерійських засобів загарбників. При цьому один артдивізіоні росармії складає 18 самохідних артустановок.

"Таким чином наші воїни попереднього місяця позбавили можливості вести бойові дії 49 артдивізіонів. Вартість такої кількості артустановок складає близько 700 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні МОУ.

Також в міністерстві підбили підсумки, що орієнтовна вартість сумарних втрат РФ у озброєнні та техніці у листопаді 2024 року сягає понад 3 мільярди доларів.

"У вересні та жовтні ця цифра була меншою. Тож, Кремль продовжує витрачати шалені кошти на продовження війни", - додали в Міноборони.