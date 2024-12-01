Росармия в ноябре понесла рекордные потери в живой силе в Украине

Отмечается, что такое количество сопоставимо с более чем тремя мотострелковыми дивизиями сухопутных войск росармии.

"По данным Генерального штаба ВСУ, в ноябре в течение одних суток наши воины "задвухсотили" и "затрехсотили" 2 030 вражеских солдат. Это также самый высокий показатель потерь врага за сутки от 24 февраля 2022 года", - говорится в заявлении МОУ.

Кроме того, за ноябрь украинские защитники поразили 307 танков врага. А это - самый высокий показатель осени этого года.

Так, напомним, что в сентябре и октябре были уничтожены или подбиты 291 и 279 танков противника соответственно.

В министерстве обратили внимание, что в российском танковом батальоне - 31 машина, поэтому за последний месяц этой осенью оккупанты потеряли уничтоженными и подбитыми почти 10 танковых батальонов.

"Ориентировочная стоимость такого количества техники эквивалентна 450 миллионам долларов США", - добавили в МОУ.

Также указывается, что в результате активной боевой работы воинов ВСУ в ноябре этого года было поражено 899 вражеских боевых бронированных машин (ББМ), то есть условно это количество ББМ почти 4-х мотострелковых дивизий.

"Такое количество боевых бронированных машин стоило бюджету страны-агрессора ориентировочно не менее полумиллиарда американских долларов", - рассказали в министерстве.

В ноябре бойцы Сил обороны Украины поразили 884 единицы артиллерийских средств захватчиков. При этом один артдивизион росармии составляет 18 самоходных артустановок.

"Таким образом, наши воины предыдущего месяца лишили возможности вести боевые действия 49 артдивизионов. Стоимость такого количества артустановок составляет около 700 миллионов долларов", - говорится в сообщении МОУ.

Также в министерстве подвели итоги, что ориентировочная стоимость суммарных потерь РФ в вооружении и технике в ноябре 2024 года составляет более 3 миллиардов долларов.

"В сентябре и октябре эта цифра была меньше. Поэтому Кремль продолжает тратить сумасшедшие средства на продолжение войны", - добавили в Минобороны.