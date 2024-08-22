Роналду встановив черговий рекорд за межами поля: нагорода не забарилася

39-річний португалець напередодні запустив власний канал на популярному сервісі. Усього за півтори години кількість підписників зірки перевищила 1 млн.

Роналду встановив чергове досягнення планетарного масштабу. Він першим у світу отримав "золоту кнопку" всього за 90 хвилин. На ранок же четверга на YouTube-канал UR · Cristiano підписалися понад 15,5 млн користувачів. Нападник залишається рекордсменом за кількістю читачів у Instagram – 636 млн.

Наразі на персональний канал у мережі Роналду завантажив 19 роликів. Зокрема, в одному з відео португалець розібрав власні голи на чемпіонатах Європи. На іншому ж – розкрив спортивні вподобання поза футболом.

Хто такий Кріштіану Роналду

Уродженець португальського острова Мадейра, входить до когорти найвидатніших футболістів в історії. Вихованець лісабонського "Спортінга", на професіональному рівні дебютував у сезоні 2002/03.

У 2003 році він перебрався до МЮ та провів 6 сезонів на Туманному Альбіон. Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три роки провів за туринський "Ювентус". У колекції трофеїв Роналду титули чемпіона Англії, Іспанії, Італії, 5 медалей переможця Ліги чемпіонів, титул тріумфатора Євро-2016 та багато інших трофеїв. Форвард здобув 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і цілий розсип інших індивідуальних нагород.

У січні 2023-го Роналду підписав із аравійським "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими". Найімовірніше, потім він стане амбасадором заявки Саудівської Аравії на проведення Мундіалю.