Роналду встановив новий рекорд Саудівської Аравії та знову став унікальним бомбардиром

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду закрив сезон аравійської Професійної ліги дублем у ворота "Аль-Іттіхада" та став найкращим голеадором чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ліги .

Саудівська Аравія, Професійна ліга, 38-й тур

"Аль-Наср" – "Аль-Іттіхад" – 4:2

Голи: Роналду, 45+3, 69, Гаріб, 79 (пенальті), Аль-Немер, 90+5 – Аль-Шамрані, 88, Фабінью, 90+2

Нереалізований пенальті: Фабінью, 90+2 (АІ)

Вилучення: Аль-Менхалі, 66 (АІ, пряма червона картка)

Португалець відзначився до та після перерви. Під завісу першої половини він вискочив на побачення з кіпером і реалізував момент після передачі з глибини. А на 69-й хвилині Роналду головою замкнув навіс Брозовіча з кутового.

Заспів нападника підтримали Гаріб і Аль-Немер. Натомість Аль-Шамрані та Фабінью своїми голами лише дозволили "Аль-Іттіхаду" піти від розгромної поразки в столиці. Утім, "Аль-Наср" фінішував другим у турнірній таблиці, а чемпіоном став "Аль-Хіляль".

Зате Роналду впевнено виграв перегони бомбардирів. Португальський форвард забив 35 м'ячів і віддав 11 результативних передач (31 матч). Він оновив голеадорський рекорд чемпіонату Саудівської Аравії, який раніше належав марокканцю Абдерразаку Амдаллі (34 голи).

Роналду також став першим в історії бомбардиром, який став найрезультативнішим у чотирьох лігах. Раніше португалець був найкращим голеадором англійської Прем'єр-ліги, іспанської Ла Ліги (тричі) та італійської Серії А. Загалом Роналду на клубному рівні оформив 765 м'ячів.