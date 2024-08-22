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Роналду установил очередной рекорд за пределами поля: награда не заставила себя ждать

Фото: Криштиану Роналду в кругу фанатов (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорцив

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду быстрее всего в истории завоевал "золотую кнопку" YouTube.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram футболиста.

39-летний португалец накануне запустил свой канал на популярном сервисе. Всего за полтора часа количество подписчиков звезды превысило 1 млн.

Роналду установил очередное достижение планетарного масштаба. Он первым в мире получил "золотую кнопку" всего за 90 минут. На утро же четверга на YouTube-канал UR · Cristiano подписалось свыше 15,5 млн пользователей. Нападающий остается рекордсменом по количеству читателей в Instagram – 636 млн.

На персональный канал в сети Роналду загрузил 19 роликов. В частности, в одном из видео португалец разобрал свои голы на чемпионатах Европы. В другом же – раскрыл спортивные предпочтения вне футбола.

 

 

Кто такой Криштиану Роналду

Уроженец португальского острова Мадейра, входит в число величайших футболистов в истории. Воспитанник лиссабонского "Спортинга", на профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2002/03.

В 2003 году он перебрался в МЮ и провел 6 сезонов на Туманном Альбионе. Следующие 9 кампаний португалец отыграл за мадридский "Реал", а еще три года провел за туринский "Ювентус". В коллекции трофеев Роналду титулы чемпиона Англии, Испании, Италии, 5 медалей победителя Лиги чемпионов, титул триумфатора Евро-2016 и многие другие трофеи. Форвард получил 5 "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и целую россыпь других индивидуальных наград.

В январе 2023-го Роналду подписал с аравийским "Аль-Насром" контракт на 2,5 года. За это время опытный нападающий заработает ориентировочно 500 млн евро "чистыми". Скорее всего, потом он станет послом заявки Саудовской Аравии на проведение Мундиаля.

К слову, ранее Роналду обновил бомбардирский рекорд чемпионата Саудовской Аравии.

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