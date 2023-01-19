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Роналду відповів на гол Мессі дублем проти ПСЖ у дебюті на Близькому Сході: відео

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Ер-Ріяд, Четвер 19 січня 2023 21:19
Роналду відповів на гол Мессі дублем проти ПСЖ у дебюті на Близькому Сході: відео Фото: Кріштіану Роналду двічі покарав ПСЖ (колаж goal.com)
Автор: Антон Федорців

Найсильніші футболісти сучасності – Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі – вперше з 2020 року протистояли один одному на полі. Французький "Парі Сен-Жермен" завітав до Саудівської Аравії на товариський матч із об'єднаною командою Ер-Ріяда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Товариський матч

Об'єднана команда "Аль-Хіляля" і "Аль-Насра" – ПСЖ – 4:5

Голи: Роналду, 34 (пенальті), 45+6, Чжанг, 56, Таліска, 90+4 – Мессі, 3, Маркіньюш, 43, Рамос, 53, Мбаппе, 60 (пенальті), Екітіке, 78

Нереалізований пенальті: Неймар, 45+3 (П)

Вилучення: Бернат, 39 (П, пряма червона картка)

Португалець вийшов у статусі капітана колективу зірок, складеного з гравців столичних "Аль-Хіляля" і "Аль-Насра". Натомість аргентинець з'явився у старті парижан. Останній і відкрив рахунок уже на 3-й хвилині – Неймар закинув м'яч до карної зони, а Мессі в один дотик пробив повз кіпера.

Зірки аравійської Професійної ліги відповіли голом на 34-й, коли Роналду реалізував одинадцятиметровий за фол на собі. Розпочалася феєрія. Маркіньюш замкнув простріл Мбаппе перед воротами, а Неймар не зміг забити з 11-метрової позначки перед перервою. Натомість удруге відзначився Роналду – форвард класно зіграв на добиванні після свого ж удару головою у стійку.

Та в другій половині ПСЖ зумів дотиснути господарів. Спершу Рамос підключився до атаки та завершив простріл Мбаппе. Далі сам французький нападник відзначився з пенальті. Між ними зі своїм голом втиснувся оборонець "Аль-Хіляля" Чжанг. А на 78-й хвилині Екітіке забив п'ятий м'яч парижан.

У фінальні хвилини об'єднана команда Ер-Ріяда спромоглася лише підсолодити гіркоту поразки. В доданий арбітром час четвертий м'яч аравійців оформив атакувальний хавбек із Бразилії Таліска – 4:5 у підсумку. Тим часом у персональному протистоянні Роналду – Мессі кількість забитих м'ячів тепер однакова (по 23).

До слова, раніше "Аль-Наср" презентував Роналду на заповненій арені в Ер-Ріяді.

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