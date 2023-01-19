Роналду ответил на гол Месси дублем против ПСЖ в дебюте на Ближнем Востоке: видео

Сильнейшие футболисты современности – Криштиану Роналду и Лионель Месси – впервые с 2020 года противостояли друг другу на поле. Французский "Пари Сен-Жермен" приехал в Саудовскую Аравию на товарищеский матч с объединенной командой Эр-Рияда.

Товарищеский матч

Объединенная команда "Аль-Хиляля" и "Аль-Насра" – ПСЖ – 4:5

Голы: Роналду, 34 (пенальти), 45+6, Чжанг, 56, Талиска, 90+4 – Месси, 3, Маркиньюш, 43, Рамос, 53, Мбаппе, 60 (пенальти), Экитике, 78

Нереализованный пенальти: Неймар, 45+3 (П)

Удаление: Бернат, 39 (П, прямая красная карточка)

Португалец вышел в статусе капитана коллектива звезд, составленного из игроков столичных "Аль-Хиляля" и "Аль-Насра". Аргентинец же появился в старте парижан. Последний и открыл счет уже на 3-й минуте – Неймар забросил мяч в штрафную, а Месси в одно касание пробил мимо кипера.

Звезды аравийской Профессиональной лиги ответили голом на 34-й, когда Роналду реализовал одиннадцатиметровый за фол на себе. Началась феерия. Маркиньюш замкнул прострел Мбаппе перед воротами, а Неймар не смог забить с 11-метровой отметки перед перерывом. Зато во второй раз отличился Роналду – форвард классно сыграл на добивании после своего же удара головой в стойку.

Но во второй половине ПСЖ сумел дожать хозяев. Сначала Рамос подключился к атаке и завершил прострел Мбаппе. Далее сам французский нападающий отличился по пенальти. Между ними со своим голом втиснулся защитник "Аль-Хиляля" Чжанг. А на 78-й минуте Экитике забил пятый мяч парижан.

В финальные минуты объединенная команда Эр-Рияда смогла лишь подсластить горечь поражения. В добавленное арбитром время четвертый мяч аравийцев оформил атакующий хавбек из Бразилии Талиска – 4:5 в итоге. Тем временем в персональном противостоянии Роналду – Месси количество забитых мячей теперь одинаково (по 23).