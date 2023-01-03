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Роналду представили в статусі гравця "Аль-Насра"

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Ер-Ріяд, Вівторок 03 січня 2023 18:54
Роналду представили в статусі гравця "Аль-Насра" Фото: Кріштіану Роналду прибув до Саудівської Аравії (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Аравійський гранд "Аль-Наср" презентував зіркового новачка команди – п'ятиразового володаря "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

37-річний португалець відвідав першу прес-конференцію у статусі футболіста "Всесвітнього клубу". Він перебрався до Саудівської Аравії вільним агентом після розриву контракту з "Манчестер Юнайтед".

Роналду відповів на запитання журналістів разом із президентом "Аль-Насра" Муслі Аль-Муаммаром і головним тренером команди Руді Гарсією. Опісля португальський форвард познайомився з новими партнерами по команді в роздягальні, а згодом вийшов на газон домашньої арени гранда – "Мрсул Парк". Там його привітали 30 тисяч уболівальників.

"Аль-Наср" став п'ятим клубом у кар'єрі Роналду. Виховав зірку лісабонський "Спортінг", звідки він перебрався до МЮ у 2003 році та провів 6 сезонів на "Олд Траффорд". Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три – за "Ювентус". Перед сезоном 2021/22 повернувся до "Юнайтед".

Роналду підписав із "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими". Імовірно, після завершення угоди з аравійцями португалець матиме роль амбасадора заявки королівства на ЧС-2030.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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