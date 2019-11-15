Роналду увеличил отрыв от Месси по количеству хет-триков в карьере

Фото: Роналду в матче против Литвы (twitter.com/Cristiano)

Португалец довел количество своих голов в сборной до 98

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил три мяча и помог своей команде разгромить Литву (6:0) в матче 9 тура отборочного этапа Евро-2020. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Теперь на счету португальца 55 хет-триков в карьере (46 за клуб и 9 за сборную). Он увеличил отрыв от форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, у которого в активе 52 хет-трика (46 за клуб и 6 за национальную команду).

@Cristiano Ronaldo has now scored 55 hat-tricks for club & country in his career #EURO2020 pic.twitter.com/CDiONFLYRp — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 14, 2019

Кроме того, 31-летний Криштиану довел счет своих голов за национальную команду до 98 - это рекорд среди европейских сборных. Ему осталось забить 11 мячей, чтобы сравняться с мировым рекордом бывшего нападающего сборной Ирана Али Даеи, который за свою карьеру в составе национальной команды отличился 109 раз.

International goals for Cristiano Ronaldo #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@UEFAEURO) November 14, 2019

Кроме того, Роналду провел 163 матч за Португалию. До европейского рекорда - 13 игр, до мирового - 21 матч.

Напомним, нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси обошел форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне.