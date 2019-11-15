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Роналду увеличил отрыв от Месси по количеству хет-триков в карьере

Новости » Спорт     15.11.2019 - 10:40
Роналду увеличил отрыв от Месси по количеству хет-триков в карьере
Фото: Роналду в матче против Литвы (twitter.com/Cristiano)

Португалец довел количество своих голов в сборной до 98

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил три мяча и помог своей команде разгромить Литву (6:0) в матче 9 тура отборочного этапа Евро-2020. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Теперь на счету португальца 55 хет-триков в карьере (46 за клуб и 9 за сборную). Он увеличил отрыв от форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, у которого в активе 52 хет-трика (46 за клуб и 6 за национальную команду).

Кроме того, 31-летний Криштиану довел счет своих голов за национальную команду до 98 - это рекорд среди европейских сборных. Ему осталось забить 11 мячей, чтобы сравняться с мировым рекордом бывшего нападающего сборной Ирана Али Даеи, который за свою карьеру в составе национальной команды отличился 109 раз.

Кроме того, Роналду провел 163 матч за Португалию. До европейского рекорда - 13 игр, до мирового - 21 матч.

Напомним, нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси обошел форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне.

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