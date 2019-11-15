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Роналду збільшив відрив від Мессі за кількістю хет-триків у кар'єрі

Новини » Спорт     15.11.2019 - 10:40
Роналду збільшив відрив від Мессі за кількістю хет-триків у кар'єрі
Фото: Роналду в матчі проти Литви (twitter.com/Cristiano)

Португалець довів кількість своїх голів у збірній до 98

Нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду забив три м'ячі й допоміг своїй команді розгромити Литву (6:0) в матчі 9 туру відбіркового етапу Євро-2020. Про це повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

Тепер на рахунку португальця 55 хет-триків в кар'єрі (46 за клуб і 9 за збірну). Він збільшив відрив від форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі, у якого в активі 52 хет-трики (46 за клуб і 6 за національну команду).

Крім того, 31-річний Кріштіану довів лік своїх голів за національну команду до 98 - це рекорд серед європейських збірних і другий показник у світі. Йому залишилося забити 11 м'ячів, щоб зрівнятися зі світовим рекордом колишнього нападника збірної Ірану Алі Даеї, який за свою кар'єру в складі національної команди відзначився 109 разів.

Крім того, Роналду провів 163 матч за Португалію. До європейського рекорду - 13 ігор, до світового - 21 матч.

Нагадаємо, нападник каталонської "Барселони" Ліонель Мессі обійшов форварда туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду за кількістю голів на клубному рівні.

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