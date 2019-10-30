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Месси превзошел Роналду по количеству голов на клубном уровне

Новости » Спорт    30.10.2019 - 10:44
Месси превзошел Роналду по количеству голов на клубном уровне
Фото: Месси в матче "Барселона" - "Реал Вальядолид" (twitter.com/fcbarcelona)

При этом, у аргентинца на 118 матчей меньше

Аргентинский нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси обошел португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне. Об этом информирует AS.

Накануне Месси оформил дубль в матче 11 тура испанской Примеры против "Реал Вальядолид" (5:1).

В итоге на счету Лионеля 608 голов на клубном уровне. Для этого аргентинцу понадобилось 695 матчей. Криштиану Роналду в свою очередь забил 606 голов за 813 игр.

Таким образом, в 32 года Месси уже удалось превзойти цифру португальца, который на два года старше. Кроме того, он сделал это за гораздо меньшее количество игр.

Напомним, Месси получил звание лучшего игрока 2019 по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Эта награда стала шестой для аргентинского форварда. У Криштиану Роналду также было пять трофеев ФИФА. Таким образом, Месси обошел португальца за этим индивидуальным титулом.

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