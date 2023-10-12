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Роналду світить до 99 ударів батогом через "перелюб" в Ірані: відео "злочину"

Фото: Кріштіану Роналду краще уникати нових поїздок в Іран (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорців

П'ятиразовий волода "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду ненавмисне порушив законодавство Ірану під час візиту з аравійським "Аль-Насром" на матч азійської Ліги чемпіонів проти тегеранського "Персеполіса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.

38-річний португалець навряд колись навідається до Ірану знову. Тамтешня специфічна Феміда засудила футбольну зірку до 99 ударів батогом за обійми з художницею Фатімою.

Роналду втілив давню мрію мисткині про зустріч. Він тепло поспілкувався з жінкою, яка має обмежені фізичні можливості, а також обійняв її та по-дружному поцілував. Однак, в Ірані подібні дії вважаються незаконними. Оскільки португалець неодружений, то дотики до жінки можна вважати перелюбом.

У січні цьогоріч Роналду перебрався на Близький Схід. Він уклав контракт із аравійським "Аль-Насром". Із тих пір нападник провів 30 матчів у всіх турнірах, у яких забив 25 м'ячів і віддав 8 результативних передач. Із аравійським грандом Роналду завоював трофей Арабської ліги чемпіонів.

 

 

 

Хто такий Кріштіану Роналду

Уродженець острова Мадейра, один із найвидатніших футболістів в історії та володар низки рекордів. Вихованець лісабонського "Спортінга", дебютував на професіональному рівні в сезоні 2002/03.

Звідти він перебрався до МЮ у 2003 році та провів 6 сезонів на "Олд Траффорд". Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три – за "Ювентус". У колекції трофеїв Роналду чемпіонські титули Англії, Іспанії, Італії, 5 медалей переможця Ліги чемпіонів, титул тріумфатора Євро-2016 та багато інших трофеїв. Форвард здобув 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і цілий розсип індивідуальних нагород.

У січні 2023-го Роналду підписав із "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими".

До слова, раніше пригадали вручення "Золотого м'яча-2003" без Роналду в списку претендентів.

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