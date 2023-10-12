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Роналду светит до 99 ударов кнутом за "прелюбодеяние" в Иране: видео "преступления"

Фото: Криштиану Роналду лучше избегать новых поездок в Иран (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорцив

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду нечаянно нарушил законодательство Ирана во время визита с аравийским "Аль-Насром" на матч азиатской Лиги чемпионов против тегеранского "Персеполиса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.

38-летний португалец вряд ли когда-нибудь наведается в Иран снова. Тамошняя специфическая Фемида приговорила футбольную звезду к 99 ударам плетью за объятия с художницей Фатимой.

Роналду воплотил давнюю мечту художницы о встрече. Он тепло пообщался с женщиной, имеющей ограниченные физические возможности, а также обнял ее и дружески поцеловал. Однако в Иране подобные действия считаются незаконными. Поскольку португалец холост, то прикосновения к женщине можно считать прелюбодеянием.

В январе Роналду перебрался на Ближний Восток. Он заключил контракт с аравийским "Аль-Насром". С тех пор нападающий провел 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 25 мячей и отдал 8 результативных передач. С аравийским грандом Роналду завоевал трофей Арабской лиги чемпионов.

 

 

 

Кто такой Криштиану Роналду

Уроженец острова Мадейра, один из величайших футболистов в истории и обладатель ряда рекордов. Воспитанник лиссабонского "Спортинга", дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2002/03.

Оттуда он перебрался в МЮ в 2003 году и провел 6 сезонов на "Олд Траффорд". Следующие 9 кампаний португалец отыграл за мадридский "Реал", а еще три – в "Ювентусе". В коллекции трофеев Роналду чемпионские титулы Англии, Испании, Италии, 5 медалей победителя Лиги чемпионов, титул триумфатора Евро-2016 и многие другие трофеи. Форвард получил 5 "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и целую россыпь индивидуальных наград.

В январе 2023 года Роналду подписал с "Аль-Насром" контракт на 2,5 года. За это время опытный нападающий заработает ориентировочно 500 млн евро "чистыми".

К слову, ранее вспомнили вручение "Золотого мяча-2003" без Роналду в списке претендентов.

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