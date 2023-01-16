Роналду став капітаном команди зірок на матч із ПСЖ Мессі: відео

37-річний португалець отримав пов'язку від Аль аш-Шейха. Новачок аравійського "Аль-Насра" 19 січня вперше вийде на поле після переїзду на Близький Схід.

Роналду буде капітаном команди, складеної з провідних футболістів двох команд місцевої Професійної ліги – "Аль-Хіляля" та "Аль-Насра". Цей об'єднаний колектив проведе товариський матч із ПСЖ. Поєдинок відбудеться на Міжнародному стадіоні імені Короля Фахда.

Шляхи Роналду та Мессі не перетиналися з 2020 року. Тоді в матчі Ліги чемпіонів "Ювентус" із португальцем у складі розгромив парижан (3:0), а сам форвард оформив дубль. За голами в очних зустрічах живих легенд попереду Мессі (22 м'ячі), але відставання Роналду мінімальне (21 гол).

Раніше португалець потрапив до заявки "Аль-Насра" на сезон 2022/23. Він повинен відбути ще один матч дискваліфікації за попередні провини. Дебют досвідченого піренейця може відбутися 22 січня, коли "Всесвітній клуб" прийматиме "Аль-Еттіфак".