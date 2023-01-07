Роналду потрапив до заявки "Аль-Насра" на сезон: відома дата потенційного дебюту
Аравійський "Аль-Наср" вніс зіркового новачка Кріштіану Роналду в заявку команди на місцевий чемпіонат. Раніше на перепоні цьому стояв ліміт на легіонерів Професійної ліги.
Про це заявив журналіст Руді Галетті, повідомляє повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.
37-річний португалець зареєстрований для виступів у складі аравійського гранда. Незабаром п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" зможе дебютувати за "Аль-Наср".
Для внесення Роналду до заявки на сезон "Всесвітній клуб" змушений був попрощатися з Венсаном Абубакаром. Для камерунця підшукали варіант із орендою. Тепер у складі "Аль-Насра" буде 8 легіонерів – максимально дозволена лімітом на іноземців кількість.
Реєстрація зіркового форварда відбулася ще до поєдинку аравійського гранда в 12-му турі Професійної ліги 6 січня. Тепер Роналду повинен відбути ще один матч дискваліфікації за попередні провини. Дебют досвідченого піренейця може відбутися 22 січня, коли "Аль-Наср" прийматиме "Аль-Еттіфак".
Роналду підписав зі "Всесвітнім клубом" контракт на 2,5 роки перед Новим роком. На Близькому Сході нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими", а після завершення виступів, імовірно, матиме роль амбасадора заявки королівства на ЧС-2030.
Vincent #Aboubakar is no longer an #AlNasr player. Confirmed.— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 6, 2023
Cristiano #Ronaldo was completely registered just before the today's match of the club and he will miss only one more match.
Official announcement is expected within 48 hours. #CR7 https://t.co/KaLZXZoF2F pic.twitter.com/OBPYtKlWX9
До слова, раніше "Аль-Наср" презентував Роналду на заповненій арені в Ер-Ріяді.
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