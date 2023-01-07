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Роналду потрапив до заявки "Аль-Насра" на сезон: відома дата потенційного дебюту

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Ер-Ріяд, Субота 07 січня 2023 09:41
Роналду потрапив до заявки "Аль-Насра" на сезон: відома дата потенційного дебюту Фото: Кріштіану Роналду в роздягальні "Аль-Насра" (facebook.com/alnassrfcofficial)
Автор: Антон Федорців

Аравійський "Аль-Наср" вніс зіркового новачка Кріштіану Роналду в заявку команди на місцевий чемпіонат. Раніше на перепоні цьому стояв ліміт на легіонерів Професійної ліги.

Про це заявив журналіст Руді Галетті, повідомляє повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

37-річний португалець зареєстрований для виступів у складі аравійського гранда. Незабаром п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" зможе дебютувати за "Аль-Наср".

Для внесення Роналду до заявки на сезон "Всесвітній клуб" змушений був попрощатися з Венсаном Абубакаром. Для камерунця підшукали варіант із орендою. Тепер у складі "Аль-Насра" буде 8 легіонерів – максимально дозволена лімітом на іноземців кількість.

Реєстрація зіркового форварда відбулася ще до поєдинку аравійського гранда в 12-му турі Професійної ліги 6 січня. Тепер Роналду повинен відбути ще один матч дискваліфікації за попередні провини. Дебют досвідченого піренейця може відбутися 22 січня, коли "Аль-Наср" прийматиме "Аль-Еттіфак".

Роналду підписав зі "Всесвітнім клубом" контракт на 2,5 роки перед Новим роком. На Близькому Сході нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими", а після завершення виступів, імовірно, матиме роль амбасадора заявки королівства на ЧС-2030.

До слова, раніше "Аль-Наср" презентував Роналду на заповненій арені в Ер-Ріяді.

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