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Роналду став капітаном команди зірок на матч із ПСЖ Мессі: відео

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Ер-Ріяд, Понеділок 16 січня 2023 17:50
Роналду став капітаном команди зірок на матч із ПСЖ Мессі: відео Фото: Кріштіану Роналду перебрався до Саудівської Аравії з 1 січня (facebook.com/alnassrfcofficial)
Автор: Антон Федорців

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду матиме особливий статус у новій зустрічі з одвічним конкурентом Ліонелем Мессі. Він буде капітаном об'єднаної команди Ер-Ріяда в протистоянні з "Парі Сен-Жермен".

Про це заявив очільник Головного управління зі справ розваг Туркі Аль аш-Шейх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter функціонера.

37-річний португалець отримав пов'язку від Аль аш-Шейха. Новачок аравійського "Аль-Насра" 19 січня вперше вийде на поле після переїзду на Близький Схід.

Роналду буде капітаном команди, складеної з провідних футболістів двох команд місцевої Професійної ліги – "Аль-Хіляля" та "Аль-Насра". Цей об'єднаний колектив проведе товариський матч із ПСЖ. Поєдинок відбудеться на Міжнародному стадіоні імені Короля Фахда.

Шляхи Роналду та Мессі не перетиналися з 2020 року. Тоді в матчі Ліги чемпіонів "Ювентус" із португальцем у складі розгромив парижан (3:0), а сам форвард оформив дубль. За голами в очних зустрічах живих легенд попереду Мессі (22 м'ячі), але відставання Роналду мінімальне (21 гол).

Раніше португалець потрапив до заявки "Аль-Насра" на сезон 2022/23. Він повинен відбути ще один матч дискваліфікації за попередні провини. Дебют досвідченого піренейця може відбутися 22 січня, коли "Всесвітній клуб" прийматиме "Аль-Еттіфак".

До слова, раніше "Аль-Наср" презентував Роналду на заповненій арені в Ер-Ріяді.

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ПСЖ Месси Криштиану Роналду
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