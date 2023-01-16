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Роналду стал капитаном команды звезд на матч с ПСЖ Месси: видео

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Эр-Рияд, Понедельник 16 января 2023 17:50
Роналду стал капитаном команды звезд на матч с ПСЖ Месси: видео Фото: Криштиану Роналду перебрался в Саудовскую Аравию с 1 января (facebook.com/alnassrfcofficial)
Автор: Антон Федорцив

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду получит особый статус в новой встрече с извечным конкурентом Лионелем Месси. Он будет капитаном объединенной команды Эр-Рияда в противостоянии с "Пари Сен-Жерменом".

Об этом заявил руководитель Главного управления по делам развлечений Турки Аль аш-Шейх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter функционера.

37-летний португалец получил повязку от Аль-Аш-Шейха. Новичок аравийского "Аль-Насра" 19 января впервые выйдет на поле после переезда на Ближний Восток.

Роналду будет капитаном команды, составленной из ведущих футболистов двух команд местной Профессиональной лиги – "Аль-Хиляля" и "Аль-Насра". Этот объединенный коллектив проведет товарищеский матч против ПСЖ. Поединок состоится на Международном стадионе имени Короля Фахда.

Пути Роналду и Месси не пересекались с 2020 года. Тогда в матче Лиги чемпионов "Ювентус" с португальцем в составе разгромил парижан (3:0), а сам нападающий оформил дубль. По голам в очных встречах живых легенд впереди Месси (22 мяча), но отставание Роналду минимальное (21 гол).

Ранее португалец попал в заявку "Аль-Насра" на сезон 2022/23. Он должен отбыть еще один матч дисквалификации за предыдущие проступки. Дебют опытного пиренейца может состояться 22 января, когда "Всемирный клуб" будет принимать "Аль-Эттифак".

К слову, ранее "Аль-Наср" представил Роналду на заполненной арене в Эр-Рияде.

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ПСЖ Месси Криштиану Роналду
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