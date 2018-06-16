Роналду согласился признать себя виновным в неуплате налогов и заплатить штраф

Португальский футболист также получит два года условно

Нападающий испанского "Реала" португалец Криштиану Роналду, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов, заключил соглашение с властями Испании, согласившись признать себя виновным и выплатить штраф. Об этом сообщает El Mundo.

Согласно информации издания, футболист признает себя виновным по четырем эпизодам ухода от налогов и выплатит штраф 18,8 млн евро.

Помимо этого Роналду приговорят к двум годам заключения - по шесть месяцев за каждое нарушение, но, поскольку у него нет судимости, его срок, по условиям сделки, заменят условным.

Прокуратура Испании подала в суд на футболиста, обвинив его в неуплате налогов с 2011 по 2014 год.

По версии следствия, Роналду скрывал свои доходы от рекламы с помощью счетов в офшорах.

Изначально прокуроры требовали, чтобы он заплатил 28 млн евро, в которые входили сокрытые от налогов 15 млн плюс штрафы и пеня.

Напомним, нападающий "Реала" Криштиану Роналду отклонил предложение клуба о продлении контракта, отказавшись от предложенного мадридским клубом увеличения зарплаты до 25 млн евро в год плюс бонусы.