Роналду погодився визнати себе винним у несплаті податків і сплатити штраф

Португальський футболіст також отримає два роки умовно

Нападник іспанського "Реала" португалець Кріштіану Роналду, якого звинувачують в ухилянні від сплати податків, уклав угоду з владою Іспанії, погодившись визнати себе винним і сплатити штраф. Про це повідомляє El Mundo.

Згідно з інформацією видання, футболіст визнає себе винним за чотирма епізодами ухиляння від податків і виплатить штраф 18,8 млн євро.

Крім цього Роналду засудять до двох років ув'язнення - за шість місяців за кожне порушення, але, оскільки у нього немає судимості, його термін, за умовами угоди, замінять умовним.

Прокуратура Іспанії подала в суд на футболіста, звинувативши його в несплаті податків з 2011 по 2014 рік.

За версією слідства, Роналду приховував свої доходи від реклами за допомогою рахунків у офшорах.

Спочатку прокурори вимагали, щоб він заплатив 28 млн євро, в які входили приховані від податків 15 млн плюс штрафи і пеня.

Нагадаємо, нападник "Реала" Кріштіану Роналду відхилив пропозицію клубу про продовження контракту, відмовившись від запропонованого мадридським клубом підвищення зарплати до 25 млн євро на рік плюс бонуси.