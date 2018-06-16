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Роналду погодився визнати себе винним у несплаті податків і сплатити штраф

НовиниСпорт    16.06.2018 - 02:58
Фото: Кріштіану Роналду (realmadrid.com)
Фото: Кріштіану Роналду (realmadrid.com)

Португальський футболіст також отримає два роки умовно

Нападник іспанського "Реала" португалець Кріштіану Роналду, якого звинувачують в ухилянні від сплати податків, уклав угоду з владою Іспанії, погодившись визнати себе винним і сплатити штраф. Про це повідомляє El Mundo.

Згідно з інформацією видання, футболіст визнає себе винним за чотирма епізодами ухиляння від податків і виплатить штраф 18,8 млн євро.

Крім цього Роналду засудять до двох років ув'язнення - за шість місяців за кожне порушення, але, оскільки у нього немає судимості, його термін, за умовами угоди, замінять умовним.

Прокуратура Іспанії подала в суд на футболіста, звинувативши його в несплаті податків з 2011 по 2014 рік.

За версією слідства, Роналду приховував свої доходи від реклами за допомогою рахунків у офшорах.

Спочатку прокурори вимагали, щоб він заплатив 28 млн євро, в які входили приховані від податків 15 млн плюс штрафи і пеня.

Нагадаємо, нападник "Реала" Кріштіану Роналду відхилив пропозицію клубу про продовження контракту, відмовившись від запропонованого мадридським клубом підвищення зарплати до 25 млн євро на рік плюс бонуси.

 

Роналду відхилив пропозицію "Реала" щодо продовження контракту
Теги публікації: Роналду, Іспанія, Футбол, Податки  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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