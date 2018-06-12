Роналду отклонил предложение "Реала" о продлении контракта

Португальцу предложили соглашение на улучшенных условиях

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду отказался от предложенного мадридским клубом улучшения зарплаты до 25 млн евро в год плюс бонусы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, это предложение, которое позволило бы португальцу зарабатывать в итоге около 32,5 млн евро, поступило Роналду еще в апреле и было отвергнуто, поскольку форвард хочет получать фиксированную зарплату в размере более 30 млн евро без всяких дополнительных условий.

Ранее португалец намекнул, что может покинуть "Реал" этим летом. В СМИ сообщалось, что французский "Пари Сен-Жермен" готов предложить Роналду контракт с годовой зарплатой в 45 млн евро.

33-летний футболист выступает за "королевский клуб" с 2009 года. В футболке "сливочных" он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Напомним, форвард "Реала" Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который забил в десяти матчах Лиги чемпионов подряд.