Роналду сказав усе, що думає про Ламіна Ямала: заява легенди розбурхала фанів

Кріштіану Роналду закликав футбольну спільноту не тиснути на юного футболіста "Барселони" та збірної Іспанії Ламіна Ямала.
Про це повідомляє РБК-Україна на звернення легендарного CR7 після перемоги Португалії над Іспанією у фіналі Ліги націй УЄФА.
У матчі, що відбувся в неділю, 8 червня, ввечері на "Альянц Арені" в Мюнхені, Португалія здолала Іспанію в серії пенальті.
Одним з ключових моментів матчу стала результативна атака на лівому фланзі, коли португальський захисник ПСЖ Нуну Мендеш залишив Ямала позаду та виклав м’яч під удар Роналду, який зрівняв рахунок у другому таймі.
Ямала було замінено під час екстратайму. Фани збірної Іспанії одразу ж почали писати у соцмережах, що виступ 17-річного вундеркінда був "одним із найменш переконливих у кар'єрі".
Після матчу п’ятиразовий володар "Золотого м’яча" Роналду закликав шанувальників футболу не чинити надмірного тиску на юного колегу.
"Він ще виграє багато титулів - як командних, так і індивідуальних. Йому всього 17... Повторю: це хлопець з величезним потенціалом. Він - феномен. Але дайте йому спокій, прошу вас. Попереду в нього довга кар'єра, і я впевнений, що Лігу націй він ще не раз виграє", - сказав Роналду.
Прокоментував португалець і рішення головного тренера Іспанії Луїса де ла Фуенте, який не лише зняв з гри Ямала, а й замінив Педрі на 65-й хвилині - при тому, що хавбек "Барселони" на той момент мав 52 точні передачі зі 52 та віддав гольовий пас.
"Тренер краще за мене знає, що потрібно його команді. Я ж не тренер. Він уже вигравав трофеї з Іспанією. Що ще я можу сказати? Якщо він ухвалив таке рішення, значить, вважав його правильним для команди", - зазначив Роналду.
Форвард підтвердив, що не візьме участі у Клубному чемпіонаті світу, і не виключив можливості змінити клуб - варіанти можуть бути як у Саудівській Аравії, так і в Європі чи інших регіонах.
До слова, його вже сватають у клуб із "португальською душею".
У фіналі Ліги націй УЄФА-2024/25 Португалія перемогла Іспанію в серії пенальті після бойової нічиєї 2:2 в основний та додатковий час.
Іспанці двічі виходили вперед - голи забили Субіменді та Оярсабаль, але португальці щоразу зрівнювали завдяки Мендешу та 40-річному Кріштіану Роналду. В овертаймі команди не забивали.
У серії пенальті вирішальним став сейв Діого Кости після удару Морати. Переможний пенальті реалізував Рубен Невеш. Португалія здобула свій другий титул Ліги націй.
Нагадаємо, що зірковий нападник збірної Португалії втретє поспіль очолив рейтинг найбагатших спортсменів світу.