Роналду сказав усе, що думає про Ламіна Ямала: заява легенди розбурхала фанів

Що Роналду сказав про Ямала

У матчі, що відбувся в неділю, 8 червня, ввечері на "Альянц Арені" в Мюнхені, Португалія здолала Іспанію в серії пенальті.

Одним з ключових моментів матчу стала результативна атака на лівому фланзі, коли португальський захисник ПСЖ Нуну Мендеш залишив Ямала позаду та виклав м’яч під удар Роналду, який зрівняв рахунок у другому таймі.

Ламін Ямал (фото: facebook.com/SeFutbol)

Ямала було замінено під час екстратайму. Фани збірної Іспанії одразу ж почали писати у соцмережах, що виступ 17-річного вундеркінда був "одним із найменш переконливих у кар'єрі".

Після матчу п’ятиразовий володар "Золотого м’яча" Роналду закликав шанувальників футболу не чинити надмірного тиску на юного колегу.

"Він ще виграє багато титулів - як командних, так і індивідуальних. Йому всього 17... Повторю: це хлопець з величезним потенціалом. Він - феномен. Але дайте йому спокій, прошу вас. Попереду в нього довга кар'єра, і я впевнений, що Лігу націй він ще не раз виграє", - сказав Роналду.

Кріштіану Роналду (фото: facebook.com/PORTUGAL)

Роналду - про тренера збірної Іспанії

Прокоментував португалець і рішення головного тренера Іспанії Луїса де ла Фуенте, який не лише зняв з гри Ямала, а й замінив Педрі на 65-й хвилині - при тому, що хавбек "Барселони" на той момент мав 52 точні передачі зі 52 та віддав гольовий пас.

"Тренер краще за мене знає, що потрібно його команді. Я ж не тренер. Він уже вигравав трофеї з Іспанією. Що ще я можу сказати? Якщо він ухвалив таке рішення, значить, вважав його правильним для команди", - зазначив Роналду.

Роналду - про свою подальшу кар'єру

Форвард підтвердив, що не візьме участі у Клубному чемпіонаті світу, і не виключив можливості змінити клуб - варіанти можуть бути як у Саудівській Аравії, так і в Європі чи інших регіонах.

До слова, його вже сватають у клуб із "португальською душею".