Роналду пропустит предсезонное турне "Манчестер Юнайтед"

5-кратный обладатель "Золотого мяча" не полетит с командой в Азию. 8 июля МЮ запланировал вылет в Бангкок, где проведет предсезонный спарринг с "Ливерпулем".

Роналду получил дополнительное время от боссов "Юнайтед" для решения личных проблем. Параллельно продолжают циркулировать слухи о желании португальца уйти из команды. Он якобы разочарован трансферной политикой МЮ, все конкуренты которого совершили несколько громких подписаний.

На "Олд Траффорд" Криштиану Роналду сенсационно вернулся прошлым летом. В его активе 38 матчей во всех турнирах сезона 2021/22, в которых португальский нападающий забил 24 мяча.

Интерес к звездному форварду якобы проявляет "Челси". Лондонцы могут выйти на манкунианцев с предложением продать Роналду за 14 млн фунтов.