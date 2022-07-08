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Роналду пропустит предсезонное турне "Манчестер Юнайтед"

Фото: Криштиану Роналду на тренировке (twitter.com/ManUtd)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду продолжает подливать масло в огонь слухов о своем близком уходе с "Олд Траффорд". Португалец не поедет в азиатский тур манкунианцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Фабрицио Романо.

5-кратный обладатель "Золотого мяча" не полетит с командой в Азию. 8 июля МЮ запланировал вылет в Бангкок, где проведет предсезонный спарринг с "Ливерпулем".

Роналду получил дополнительное время от боссов "Юнайтед" для решения личных проблем. Параллельно продолжают циркулировать слухи о желании португальца уйти из команды. Он якобы разочарован трансферной политикой МЮ, все конкуренты которого совершили несколько громких подписаний.

На "Олд Траффорд" Криштиану Роналду сенсационно вернулся прошлым летом. В его активе 38 матчей во всех турнирах сезона 2021/22, в которых португальский нападающий забил 24 мяча.

Интерес к звездному форварду якобы проявляет "Челси". Лондонцы могут выйти на манкунианцев с предложением продать Роналду за 14 млн фунтов.

Напомним, что летом "Манчестер Юнайтед" подписал защитника Маласию из "Фейеноорда" и пытается оформить трансфер Де Йонга.

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Манчестер ЮнайтедКриштиану Роналду