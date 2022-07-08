Роналду пропустить передсезонне турне "Манчестер Юнайтед"

5-разовий володар "Золотого м'яча" не полетить з командою до Азії. 8 липня МЮ запланував виліт до Бангкока, де проведе передсезонний спаринг із "Ліверпулем".

Роналду отримав додатковий час від босів "Юнайтед" для залагодження особистих проблем. Паралельно продовжують циркулювати чутки про бажання португальця піти з команди. Він нібито розчарований трансферною політикою МЮ, усі конкуренти якого зробили кілька гучних підписань.

На "Олд Траффорд" Кріштіану Роналду сенсаційно повернувся минулого літа. У його активі 38 матчів у всіх турнірах сезону 2021/22, у яких португальський нападник забив 24 м'ячі.

Інтерес до зіркового форварда нібито проявляє "Челсі". Лондонці можуть вийти на манкуніанців із пропозицією продати Роналду за 14 млн фунтів.