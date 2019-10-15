Роналду прокомментировал достижение в 700 голов за карьеру

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал достижение отметки в 700 голов за карьеру, забитый в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Украины (1:2). Слова португальца приводит официальный сайт федерации футбола Португалии.

Форвард отметился юбилейным голом на 72 минуте, забив с пенальти. При этом он является единственным действующим футболистом, которому удавалось достичь подобного показателя.

"Это прекрасный момент в моей карьере, но он с горечью, ведь мы не победили. Однако, считаю, мы должны гордиться, ведь провели отличный матч", - сказал Криштиану.

Роналду стал шестым в истории и первым из действующих футболистов, кому покорилось это достижение. Ранее более 700 мячей в карьере удалось забить только Йозефу Бицану (805 голов в карьере), Ромарио (772 голов), Пеле (767 голов), Ференцу Пушкашу (746 голов) и Герду Мюллеру (735 голов).

Благодаря победе над Португалией сборная Украины вышла на Евро-2020. Португальцам для получения путевки нужно выиграть два оставшихся матча - против Литвы (14 ноября) и Люксембурга (17 ноября), чтобы не зависеть от результатов сербов, которых они опережают на одно очко.

Ранее досрочные путевки на турнир завоевали Бельгия, Италия, Россия и Польша.