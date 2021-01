Роналду повторил мировой рекорд по количеству голов

На счету форварда - 759 мячей

Португальский бомбардир "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 759 гол в карьере за клубы и сборную. Он повторил абсолютный рекорд по количеству мячей в официальных матчах.

Об этом сообщает ESPN.

Достижение было установлено чешским форвардом Йозефом Бицаном. В период с 1931 по 1955 год тот забил 759 мячей. Третье место занимает легендарный бразильский нападающий Пеле (757 мячей).

Most official goals scored for club and country in football history:



Josef Bican (759)

Cristiano Ronaldo (759)

Pelé (757)



Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y