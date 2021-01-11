Роналду повторив світовий рекорд за кількістю голів

Фото: Роналду в матчі "Ювентус" - "Сассуоло" (twitter.com/juventusfcen)

На рахунку форварда - 759 м'ячів

Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду забив 759 гол в кар'єрі за клуби і збірну. Він повторив абсолютний рекорд за кількістю м'ячів в офіційних матчах.

Про це повідомляє ESPN.

Досягнення встановив чеський форвард Йозеф Біцан. У період з 1931 по 1955 рік той забив 759 м'ячів. Третє місце займає легендарний бразильський нападник Пеле (757 м'ячів).

Most official goals scored for club and country in football history:



Josef Bican (759)

Cristiano Ronaldo (759)

Pelé (757)



Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y — Squawka Football (@Squawka) January 10, 2021

Роналду відзначився третім голом команди в матчі 17 туру чемпіонату Італії з "Сассуоло" (3:1). Всього в поточному сезоні португалець забив 19 голів за туринський клуб.

Для "Ювентуса" ця перемога стала вже третьою поспіль у чемпіонаті Італії. Туринці набрали 33 очки і піднялися на четверте місце в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Роналду націлений побити світовий рекорд за голами за збірну.

Кріштіану також відомий за виступами за лісабонський "Спортинг", англійський "Манчестер Юнайтед" і мадридський "Реал". Він є володарем п'яти "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016 2017) і кращим футболістом світу за версією ФІФА (2008, 2016 2017).