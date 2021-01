Роналду повторив світовий рекорд за кількістю голів

На рахунку форварда - 759 м'ячів

Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду забив 759 гол в кар'єрі за клуби і збірну. Він повторив абсолютний рекорд за кількістю м'ячів в офіційних матчах.

Про це повідомляє ESPN.

Досягнення встановив чеський форвард Йозеф Біцан. У період з 1931 по 1955 рік той забив 759 м'ячів. Третє місце займає легендарний бразильський нападник Пеле (757 м'ячів).

Most official goals scored for club and country in football history:



Josef Bican (759)

Cristiano Ronaldo (759)

Pelé (757)



Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y