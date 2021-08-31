Роналду подписал контракт с МЮ на два года

Португальский футболист Криштиану Роналду подписал контракт с "Манчестер Юнайтед" на два года. Соглашение могут продлить еще на год при условии получения международного разрешения.

"Манчестер Юнайтед" - клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я был потрясен всеми сообщениями, которые я получил с пятницы. Мне не терпится сыграть на "Олд Траффорд" перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после международных игр и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон", - отметил Роналду.

Отметим, Роналду является пятикратным обладателем Золотого мяча, выиграл более 30 серьезных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА.