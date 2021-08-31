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Роналду підписав контракт з МЮ на два роки

Автор: РБК-Україна

Португальський футболіст Кріштіану Роналду підписав контракт з "Манчестер Юнайтед" на два роки. Угоду можуть продовжити ще на рік за умови отримання міжнародного дозволу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЮ.

"Манчестер Юнайтед" - клуб, який завжди займав особливе місце в моєму серці, і я був вражений усіма повідомленнями, які я отримав з п'ятниці. Мені кортить зіграти на "Олд Траффорд" перед повним стадіоном і знову побачити всіх уболівальників. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до команди після міжнародних ігор і сподіваюся, що у нас попереду дуже успішний сезон", - зазначив Роналду.

Відзначимо, Роналду є п'ятикратним володарем Золотого м'яча, виграв більше 30 серйозних трофеїв, у тому числі п'ять титулів в Лізі чемпіонів УЄФА.

Нагадаємо, минулого тижня "Манчестер Юнайтед" підтвердив перехід Роналду з туринського "Ювентуса".

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Манчестер ЮнайтедРоналду