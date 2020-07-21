Роналду побил рекорд Шевченко в чемпионате Италии

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду побил рекорд чемпионата Италии, быстрее всех достигнув отметки в 50 голов. Предыдущий результат принадлежал украинцу Андрею Шевченко.

Об этом в Twitter информирует статистический агрегатор Opta.

Португалец в матче 34 тура Серии А оформил дубль в ворота "Лацио" (2:1). Эти голы стали для него 50 и 51, которые он записал в свой актив. Роналду понадобилось для этого принять участие в 61 поединке.

До этого быстрее всех полсотни голов в итальянском чемпионате забивал бывший игрок "Милана" Андрей Шевченко, которому понадобилось для этого 69 матчей.

Кроме того, Криштиану - первый в истории футбола, кто забил 50 голов и больше одновременно в Серии А, английской Премьер-лиге и испанской Ла Лиге. До португальского форварда этого не удавалось сделать никому.

Роналду перешел в туринский "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года. Контракт португальского футболиста с туринцами рассчитан до лета 2022 года.

Напомним, в матче 32 тура Серии А украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский забил в ворота действующего чемпиона Италии "Ювентуса". Этот гол мог стать победным, но туринцы спасли ничью в конце матча.