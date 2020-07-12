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Малиновский забил лидеру чемпионата Италии

Турин, Воскресенье 12 июля 2020 07:57
Малиновский забил лидеру чемпионата Италии
Фото: Руслан Малиновский (twitter.com/Atalanta_BC)
Автор: Вера Олейник

Но этого гола не хватило "Аталанте" для победы

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский забил в ворота действующего чемпиона Италии "Ювентуса" в матче 32 тура Серии А. Этот гол мог стать победным, но туринцы спасли ничью в конце матча.

Об этом сообщается на сайте клуба из Бергамо.

Игрок сборной Украины провел на поле 20 минут, выйдя на замену во втором тайме при счете 1:1. Он вывел свою команду вперед на 81 минуте, однако "бьянконери" смогли уйти от поражения на 90 минуте.

За "Аталанту" также в этом матче отличился Дуван Сапата (16), у туринцев дубль с пенальти оформил Роналду. Одиннадцатиметровые португалец реализовал на 55 и 90 минутах.

Для Малиновского это седьмой гол за "Аталанту" в нынешнем сезоне, а также пять результативных передач.

"Ювентус" с 76 очками возглавляет турнирную таблицу Серии А, "Аталанта" упустила возможность подняться на второе место и остается третьей с 67 очками. Идущий вторым "Лацио" (68) потерял очки, уступив "Сассуоло".

В следующем туре туринский клуб сыграет гостевой поединок против разыгравшегося "Сассуоло", а "Аталанта" дома примет "Брешию".

Напомним, гол украинского полузащитника Андрея Ярмоленко в ворота "Челси" принес победу "Вест Хэму" в матче 32 тура английской Премьер-лиги (3:2).

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