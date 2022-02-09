Роналду побил нефутбольный мировой рекорд

Звездный португалец собрал более 400 миллионов подписчиков в Instagram. Этот показатель стал новым мировым рекордом.

Роналду является самым популярным человеком на платформе. На протяжении последних десяти месяцев на профиль нападающего МЮ подписались 123 млн пользователей. Больше подписчиков имеет лишь один аккаунт – профиль самого Instagram (469 млн).

На старте сезона 2021/22 Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед". В его активе 26 матчей во всех турнирах, в которых португалец забил 14 мячей.

Достижения Криштиану Роналду

5-кратный обладатель "Золотого мяча" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

4-кратный обладатель "Золотого бутса" (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15)

2-кратный победитель премии FIFA The Best (2016, 2017)



Кроме того, португальский форвард трижды становился чемпионом Англии, по два раза – чемпионом Испании и Италии, 5 раз триумфовал в Лиге чемпионов, а также в составе национальной команды победил на Евро-2016 и в Лиге наций 2018/19.