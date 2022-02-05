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"Манчестер Юнайтед" с нереализованным пенальти Роналду вылетел из Кубка Англии: видео

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Манчестер, Суббота 05 февраля 2022 09:40
"Манчестер Юнайтед" с нереализованным пенальти Роналду вылетел из Кубка Англии: видео
Автор: Антон Федорцив

"Манчестер Юнайтед" завершил выступления в Кубке Англии на стадии 1/16 финала. Манкунианцы уступили в серии пенальти "Мидлсбро" (1:1, пенальти – 7:8).

Об этом сообщает РБК-Украина.

МЮ мог выйти вперед уже на 20-й минуте, когда арбитр назначил одиннадцатиметровый за фол против Погба. Однако Криштиану Роналду пробил мимо ворот.

Пять минут спустя "красные дьяволы" таки забили. Это Джейдон Санчо принял пас из глубины и ударом с рикошетом попал в дальний угол.

"Мидлсбро" отыгрался после перерыва. На 64-й минуте Мэтт Крукс воспользовался передачей Уотмора и сравнял счет.

В конце концов судьбу противостояния пришлось решать в серии пенальти. Неудачной там оказалась восьмая попытка "Юнайтед". Выше ворот пробил юный Антони Эланга.

"Манчестер Юнайтед" и Кубок Англии

Манкунианцы остаются вторым по успешности клубом в истории турнира. В музее МЮ в данный момент 12 завоеванных кубков. Больше всего у "Арсенала" – 14.

Правда, в последний раз "красные дьяволы" побеждали в Кубке Англии еще в сезоне 2015/16. В финале они тогда одолели "Кристал Пэлас" (2:1). Тренером команды был Луи ван Гаал.

К слову, накануне другой европейский гранд – "Реал Мадрид" – тоже завершил выступления в национальном Кубке. Украинец Андрей Лунин провел матч в запасе.

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Манчестер Юнайтед Роналду Футбол
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