Роналду побив нефутбольний світовий рекорд

Зірковий португалець зібрав понад 400 мільйонів підписників в Instagram. Цей показник став новим світовим рекордом.

Роналду є найпопулярнішою людиною на платформі. Упродовж останніх десяти місяців на профіль нападника МЮ підписалися 123 млн користувачів. Більше підписників має лише один акаунт – профіль самого Instagram (469 млн).

На старті сезону 2021/22 Кріштіану Роналду повернувся до "Манчестер Юнайтед". У його активі 26 матчів у всіх турнірах, у яких португалець забив 14 м'ячів.

Досягнення Кріштіану Роналду

5-разовий володар "Золотого м'яча" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)

4-разовий володар "Золотого бутса" (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15)

2-разовий переможець премії FIFA The Best (2016, 2017)

Окрім того, португальський форвард тричі ставав чемпіоном Англії, по два рази – чемпіоном Іспанії та Італії, 5 разів тріумфував у Лізі чемпіонів, а також у складі національної команди переміг на Євро-2016 та в Лізі націй 2018/19.