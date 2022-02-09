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Роналду побив нефутбольний світовий рекорд

Автор: Антон Федорців

Форвард англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду встигає бити рекорди не тільки на футбольноих газонах, а й у соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний твіттер Книги рекордів Гіннеса.

Зірковий португалець зібрав понад 400 мільйонів підписників в Instagram. Цей показник став новим світовим рекордом.

Роналду є найпопулярнішою людиною на платформі. Упродовж останніх десяти місяців на профіль нападника МЮ підписалися 123 млн користувачів. Більше підписників має лише один акаунт – профіль самого Instagram (469 млн).

На старті сезону 2021/22 Кріштіану Роналду повернувся до "Манчестер Юнайтед". У його активі 26 матчів у всіх турнірах, у яких португалець забив 14 м'ячів.

Досягнення Кріштіану Роналду

  • 5-разовий володар "Золотого м'яча" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)
  • 4-разовий володар "Золотого бутса" (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15)
  • 2-разовий переможець премії FIFA The Best (2016, 2017)

Окрім того, португальський форвард тричі ставав чемпіоном Англії, по два рази – чемпіоном Іспанії та Італії, 5 разів тріумфував у Лізі чемпіонів, а також у складі національної команди переміг на Євро-2016 та в Лізі націй 2018/19.

До слова, минулого тижнія "Манчестер Юнайтед" вилетів із Кубка Англії від скромного "Мідлсбро". У цьому поєдинку Кріштіану Роналду не реалізував пенальті.

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РоналдуФутбол