Роналду перервав гольову засуху в "Аль-Насрі": скільки сезонів поспіль забиває португалець

Арабська ліга чемпіонів, група C, 2-й тур

"Монастір" – "Аль-Наср" – 1:4

Голи: Аль-Уджамі, 66 (автогол) – Таліска, 42, Роналду, 74, Аль-Амрі, 88, Аль-Аліва, 90

Португалець доклався до розгрому аравійського "Монастіра". Його "Аль-Наср" повів у рахунку перед перервою, коли Таліска класно пробив у дотик після передачі від лінії поля. Та в другому таймі господарі відігралися – Аль-Уджамі невдало перервав передачу суперника та оформив автогол.

До справи взявся Роналду. На 74-й хвилині Аль-Ганам виконав навіс із правого флангу, а зірковий форвард головою переправив м'яч у сітку. Згодом столичний гранд забив ще двічі зусиллями Аль-Амрі та Аль-Аліви. Тепер "Аль-Наср" вийшов у лідери квартету, набравши 4 очки. Наступний суперник – каїрський "Замалек".

Для Роналду звітний гол став першим у новому сезоні. Нова кампанія – 22-га поспіль, в якій португальський нападник забивав на професіональному рівні. Найрезультативнішим для нього був сезон 2011/12, коли Роналду забив 60 м'ячів за 55 матчів у всіх турнірах.

Хто такий Кріштіану Роналду

Уродженець острова Мадейра, один із найвидатніших футболістів в історії та володар низки рекордів. Вихованець лісабонського "Спортінга", дебютував у професіоналах в сезоні 2002/03.

Звідти він перебрався до МЮ у 2003 році та провів 6 сезонів на "Олд Траффорд". Наступні 9 кампаній португалець відіграв за мадридський "Реал", а ще три – за "Ювентус". У колекції трофеїв Роналду чемпіонські титули Англії, Іспанії, Італії, 5 медалей переможця Ліги чемпіонів, титул тріумфатора Євро-2016 та багато інших трофеїв. Форвард здобув 5 "Золотих м'ячів" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) і цілий розсип індивідуальних нагород.

У січні 2023-го Роналду підписав із "Аль-Насром" контракт на 2,5 роки. За цей час досвідчений нападник заробить орієнтовно 500 млн євро "чистими". Статистика португальця в чемпіонаті Саудівської Аравії – 19 матчів, 14 голів.