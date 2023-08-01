Роналду прервал голевую засуху в "Аль-Насре": сколько сезонов подряд забивает португалец

Арабская лига чемпионов, группа C, 2-й тур

"Монастир" – "Аль-Наср" – 1:4

Голы: Аль-Уджами, 66 (автогол) – Талиска, 42, Роналду, 74, Аль-Амри, 88, Аль-Алива, 90

Португалец приложился к разгрому аравийского "Монастира". Его "Аль-Наср" повел в счете перед перерывом, когда Талиска классно пробил после передачи от лицевой линии. Но во втором тайме хозяева отыгрались – Аль-Уджами неудачно прервал передачу соперника и оформил автогол.

За дело взялся Роналду. На 74-й минуте Аль-Ганам исполнил навес с правого фланга, а звездный форвард головой переправил мяч в сетку. Впоследствии столичный гранд забил еще дважды усилиями Аль-Амри и Аль-Аливы. Теперь "Аль-Наср" вышел в лидеры квартета, набрав 4 очка. Следующий соперник – каирский "Замалек".

Для Роналду отчетный гол стал первым в новом сезоне. Новая кампания – 22-я подряд, в которой португальский нападающий забивал на профессиональном уровне. Самым результативным для него был сезон 2011/12, когда Роналду забил 60 мячей в 55-ти матчах во всех турнирах.

Кто такой Криштиану Роналду

Уроженец острова Мадейра, один из величайших футболистов в истории и обладатель ряда рекордов. Воспитанник лиссабонского "Спортинга", дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2002/03.

Оттуда он перебрался в МЮ в 2003 году и провел 6 сезонов на "Олд Траффорд". Следующие 9 кампаний португалец отыграл за мадридский "Реал", а еще три – в "Ювентусе". В коллекции трофеев Роналду чемпионские титулы Англии, Испании, Италии, 5 медалей победителя Лиги чемпионов, титул триумфатора Евро-2016 и многие другие трофеи. Форвард получил 5 "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и целую россыпь индивидуальных наград.

В январе 2023 года Роналду подписал с "Аль-Насром" контракт на 2,5 года. За это время опытный нападающий заработает ориентировочно 500 млн евро "чистыми". Статистика португальца в чемпионате Саудовской Аравии – 19 матчей, 14 голов.