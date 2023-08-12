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Роналду з переможним дублем здобув перший трофей в "Аль-Насрі"

Фото: Кріштьяно Роналду здобув перший трофей в "Аль-Насрі" (twitter.com/Cristiano)
Автор: Дмитро Левицький

Зірковий нападник Кріштіану Роналду привів аравійський "Аль-Наср" до тріумфу в Арабській лізі чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна.

П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" двічі забив у фіналі турніру проти "Аль-Хіляля". Кольори суперника захищають, зокрема, Кулібалі, Невеш та Мілінковіч-Савіч.

Головні події розгорнулися по перерві. "Аль-Хіляль" повів у рахунку на 51-й хвилині. Малком навісив від лінії поля, а Майкл у падінні оформив м'яч головою.

Та далі до справи взявся Роналду. Спершу він у дотик замкнув фланговий простріл. Згодом матч перейшов в овертайм.

Однак, серії пенальті глядачі не дочекалися. На 98-й хвилині португалець головою ефектно добив м'яч у сітку після влучання в поперечину. Цей гол став останнім і вирішальним у фіналі.

Роналду здобув перший титул після переїзду на Близький Схід. Успіх "Аль-Насра" також став персональним для керманича команди Луїша Каштру. Раніше він працював із "Шахтарем".

Нагадаємо, саме Роналду своїм переможним голом вивів "Аль-Наср" у фінал Арабської ліги чемпіонів.

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