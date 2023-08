Роналду с победным дублем завоевал первый трофей в "Аль-Насре"

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" дважды забил в финале турнира против "Аль-Хиляля". Цвета соперника защищают, в частности, Кулибали, Невеш и Милинкович-Савич.

What agoal that would've been by Cristiano Ronaldo, what in the world that save pic.twitter.com/iOq9A1QAo0 — Preeti (@MadridPreeti) August 12, 2023