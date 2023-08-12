Роналду с победным дублем завоевал первый трофей в "Аль-Насре"

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" дважды забил в финале турнира против "Аль-Хиляля". Цвета соперника защищают, в частности, Кулибали, Невеш и Милинкович-Савич.

What agoal that would've been by Cristiano Ronaldo, what in the world that save pic.twitter.com/iOq9A1QAo0 — Preeti (@MadridPreeti) August 12, 2023

Главные события развернулись после перерыва. "Аль-Хиляль" повел в счете на 51-й минуте. Малком навесил от линии поля, а Майкл в падении оформил мяч головой.

Но потом за дело взялся Роналду. Сначала он в касание замкнул фланговый прострел. Впоследствии матч перешел в овертайм.

Однако серии пенальти зрители не дождались. На 98-й минуте португалец головой эффектно ударил мяч в сетку после попадания в перекладину. Этот гол стал последним и решающим в финале.

Это him again, it's always him



Cristiano Ronaldo был на Al Nassr своим первым ежегодным Арабским клубом. pic.twitter.com/H06xJIpNRg— Preeti (@MadridPreeti) August 12, 2023

Роналду получил первый титул после переезда на Ближний Восток. Успех "Аль-Насра" также стал персональным для вождя команды Луиша Каштру. Раньше он работал с "Шахтером".

Напомним, именно Роналду своим победным голом вывел "Аль-Наср" в финал Арабской лиги чемпионов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.