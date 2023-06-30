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Роналду переманив в "Аль-Наср" екс-тренера "Шахтаря"

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Ер-Ріяд, П'ятниця 30 червня 2023 10:24
Роналду переманив в "Аль-Наср" екс-тренера "Шахтаря" Фото: Луїш Каштру працював у "Шахтарі" в 2019-2021 рр. (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Португальський фахівець Луїш Каштру покине бразильський "Ботафого" заради аравійського "Аль-Насра". До перемовин долучився п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

61-річний тренер домовився про співпрацю з грандом Саудівської Аравії. Головна зірка команди особисто переконав співвітчизника переїхати на Близький Схід.

Каштру нібито вже підписав контракт із "Аль-Насром" на 2 роки. Заради роботи з Роналду фахівець покине лави лідера бразильської Серії А – "Ботафого". Контракт португальця з латиноамериканцями був підписаний до 31 грудня, тож аравійський гранд виплатить компенсацію у розмірі 2,3 млн євро.

"Аль-Наср" залишився без постійного тренера в квітні. Тоді керівництво клубу звільнило француза Руді Гарсію. За чутками, він не зміг поладнати з Роналду після переходу португальця в зимове трансферне вікно.

Хто такий Луїш Каштру

Уродженець Віла-Реала, був фланговим оборонцем. У роки ігрової кар'єри захищав кольори скромних "Лейрії", "Елваша", "Агуеди".

У лавах останньої команди перейшов на тренерську роботу в 1998 році. Пізніше працював на чолі "Естаррежи", "Санжоаненсе", "Пенафієла", юнацької, резервної та першої команд "Порту", "Ріу Аве", "Шавеша", "Гімарайнша". У 2019-му очолив донецький "Шахтар".

На чолі "гірників" став чемпіоном України в сезоні 2018/19. Опісля опинився в катарському "Аль-Духайлі", а "Ботафого" почав тренувати в березні торік. Здобув із "переможними" Кубок Ріо.

До слова, влітку Роналду встановив новий світовий рекорд за кількістю матчів у збірній.

Нагадаємо, раніше медіа оприлюднили умови дошлюбного контракту Роналду з Джорджиною Родрігес.

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