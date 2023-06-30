ua ru
Пт, 30 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Роналду переманил в "Аль-Наср" экс-тренера "Шахтера"

Новина українською →
Эр-Рияд, Пятница 30 июня 2023 10:24
Роналду переманил в "Аль-Наср" экс-тренера "Шахтера" Фото: Луиш Каштру работал в "Шахтере" в 2019-2021 гг. (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Португальский специалист Луиш Каштру покинет бразильский "Ботафого" ради аравийского "Аль-Насра". К переговорам присоединился пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

61-летний тренер договорился о сотрудничестве с грандом Саудовской Аравии. Главная звезда команды лично убедил соотечественника переехать на Ближний Восток.

Каштру уже якобы подписал контракт с "Аль-Насром" на 2 года. Ради работы с Роналду специалист покинет ряды лидера бразильской Серии А – "Ботафого". Контракт португальца с латиноамериканцами был подписан до 31 декабря, аравийский гранд выплатит компенсацию в размере 2,3 млн евро.

"Аль-Наср" остался без постоянного тренера в апреле. Тогда руководство клуба уволило француза Руди Гарсию. По слухам, он не смог поладить с Роналду после перехода португальца в зимнее трансферное окно.

Кто такой Луиш Каштру

Уроженец Вила-Реала, был фланговым защитником. В годы игровой карьеры защищал цвета скромных "Лейрии", "Элваша", "Агуэды".

В рядах последней команды перешел на тренерскую работу в 1998 году. Позже работал во главе "Эстаррежи", "Санжоаненсе", "Пенафиела", юношеской, резервной и первой команд "Порту", "Риу Аве", "Шавеша", "Гимарайнша". В 2019-м возглавил донецкий "Шахтер".

Во главе "горняков" стал чемпионом Украины в сезоне 2018/19. Затем оказался в катарском "Аль-Духайле", а "Ботафого" начал тренировать в марте прошлого года. Завоевал с "победоносными" Кубок Рио.

К слову, летом Роналду установил новый мировой рекорд по количеству матчей в сборной.

К слову, ранее медиа обнародовали условия предбрачного контракта Роналду с Джорджиной Родригес.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Криштиану Роналду
NEWS
Защитники давят на врага, бои идут возле Бахмута и на юге, - Генштаб
Защитники давят на врага, бои идут возле Бахмута и на юге, - Генштаб
DAILY
"Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "Мы вернулись, а вы готовы нас принять?" Истории бойцов с травмами войны