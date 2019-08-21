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Роналду допустил завершение карьеры в следующем году

Новости » Спорт    21.08.2019 - 11:44
Роналду допустил завершение карьеры в следующем году
Фото: Криштиану Роналду (juventus.com)

Криштиану в начале 2020 года исполнится 35 лет

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не исключил возможного завершения карьеры в 2020 году. Слова Роналду приводит издание Goal со ссылкой на португальский телеканал TVI.

"Я сейчас не думаю об этом. Может быть, закончу карьеру в следующем году. Но при этом я также могу играть до 40 или 41 года. Не знаю. Всегда говорю, что надо наслаждаться моментом. И я должен продолжать это делать", - сказал Роналду.

Португальский игрок, ранее выступавший за "Манчестер Юнайтед" и мадридский "Реал", пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды - чемпионат Англии, дважды - чемпионат Испании, один раз - чемпионат Италии. Также четыре раза он становился обладателем клубного чемпионата мира и по разу - Суперкубка УЕФА и Кубка Италии.

Криштиану в начале 2020 года исполнится 35 лет. Действующий контракт португальца с "Ювентусом" рассчитан до 2022 года.

Напомним, ранее президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что каталонцам нужно готовиться к времени, когда капитан команды Лионель Месси завершит карьеру. Он также рассказал, каким видит будущее клуба без аргентинского форварда.

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