Роналду отбыл карантин и возобновляет тренировки с "Ювентусом"

Фото: Криштиану Роналду (juventus.com)

Португальский нападающий прибыл на базу клуба

Португальский футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду отбыл 14-дневный карантин. Он прибыл на базу клуба для возобновления тренировок с командой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

35-летний португалец находился на обязательной самоизоляции с 5 мая, когда он вернулся в Турин из Португалии. 19 мая после прохождения медицинского обследования лидер "Ювентуса" сможет возобновить тренировки на базе итальянского клуба вместе с партнерами по команде.

Клуб готовится к возобновлению чемпионата Италии, перезапуск которого предварительно запланирован на 20 июня.

Возобновление чемпионата Италии-2019/20 планировалось 13 июня, однако власти Италии продлили запрет на проведение спортивных мероприятий до 14 июня.

Напомним, один из игроков "Ювентуса" отказался возвращаться в расположение клуба.

В текущем сезоне 35-летний Роналду провел 32 матча за туринский клуб во всех турнирах, отличившись 25 голами и четырьмя результативными передачами.

Матчи итальянской Серии А были приостановлены в начале марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. С тех пор возобновление сезона было отложено на неопределенный срок. "Ювентус" лидирует в турнирной таблице, опережая "Лацио" на одно очко.

Автор: Вера Олейник