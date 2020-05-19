Роналду відбув карантин і відновлює тренування з "Ювентусом"

Фото: Кріштіану Роналду (juventus.com)

Португальський нападник прибув на базу клубу

Португальський футболіст італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду відбув 14-денний карантин. Він прибув на базу клубу для відновлення тренувань з командою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazzetta dello Sport.

35-річний португалець знаходився на обов'язковій самоізоляції з 5 травня, коли він повернувся в Турин з Португалії. 19 травня після проходження медичного обстеження лідер "Ювентуса" зможе відновити тренування на базі італійського клубу разом з партнерами по команді.

Клуб готується до відновлення чемпіонату Італії, перезапуск якого попередньо запланований на 20 червня.

Поновлення чемпіонату Італії-2019/20 планувалося 13 червня, проте влада Італії продовжили заборону на проведення спортивних заходів до 14 червня.

Нагадаємо, один з гравців "Ювентуса" відмовився повертатися в розташування клубу.

У поточному сезоні 35-річний Роналду провів 32 матчі за туринський клуб у всіх турнірах, відзначившись 25 голами і чотирма результативними передачами.

Матчі італійської Серії А були припинені на початку березня через пандемію коронавірусної інфекції. З того часу відновлення сезону було відкладено на невизначений термін. "Ювентус" лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи "Лаціо" на одне очко.

Автор: Вера Олейник