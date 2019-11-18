Роналду намерен побить мировой рекорд по голам за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выразил уверенность, что сможет побить мировой рекорд по голам за национальную команду. Об этом сообщает BBC Sport.

В настоящее время лучшим бомбардиром в истории футбола среди национальных сборных является экс-нападающий сборной Ирана Али Даеи. На его счету 109 мячей в 149 матчах за сборную. У Роналду - 99 голов в 164 матчах за национальную команду. Соответственно, чтобы превзойти результат иранца, 34-летнему португальцу нужно забить 11 мячей.

"Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я побью", - сказал Роналду.

Сборная Португалии накануне гарантировала себе путевку в финальную стадию Евро-2020, финишировав на втором месте в турнирной таблице группы В. Первое - у команды сборной Украины.

Напомним, нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси обошел форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне.