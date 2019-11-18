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Роналду намерен побить мировой рекорд по голам за сборную

Новости » Спорт     18.11.2019 - 10:30
Роналду намерен побить мировой рекорд по голам за сборную
Фото: Криштиану Роналду (twitter.com/selecaoportugal)

Португальцу осталось забить 11 мячей

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выразил уверенность, что сможет побить мировой рекорд по голам за национальную команду. Об этом сообщает BBC Sport.

В настоящее время лучшим бомбардиром в истории футбола среди национальных сборных является экс-нападающий сборной Ирана Али Даеи. На его счету 109 мячей в 149 матчах за сборную. У Роналду - 99 голов в 164 матчах за национальную команду. Соответственно, чтобы превзойти результат иранца, 34-летнему португальцу нужно забить 11 мячей.

"Все рекорды должны быть побиты, и этот рекорд я побью", - сказал Роналду.

Сборная Португалии накануне гарантировала себе путевку в финальную стадию Евро-2020, финишировав на втором месте в турнирной таблице группы В. Первое - у команды сборной Украины.

Напомним, нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси обошел форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по количеству голов на клубном уровне.

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