Роналду має намір побити світовий рекорд за голами за збірну

Фото: Кріштіану Роналду (twitter.com/selecaoportugal)

Португальцю залишилося забити 11 м'ячів

Нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду висловив упевненість, що зможе побити світовий рекорд за голами за національну команду. Про це повідомляє BBC Sport.

Наразі найкращим бомбардиром в історії футболу серед національних збірних є екс-нападник збірної Ірану Алі Даеї. На його рахунку 109 м'ячів у 149 матчах за збірну. У Роналду - 99 голів в 164 матчах за національну команду. Відповідно, щоб перевершити результат іранця, 34-річному португальцю потрібно забити 11 м'ячів.

"Всі рекорди повинні бути побиті, і цей рекорд я поб'ю", - сказав Роналду.

Soma e segue: o golo do capitão ajudou a selar o apuramento e aumentou a contagem para 99 golos. Não percas o próximo episódio de "@Cristiano, A Lenda". #TodosPortugal pic.twitter.com/5WEfOUmTQv — Portugal (@selecaoportugal) November 17, 2019

Збірна Португалії напередодні гарантувала собі путівку в фінальну стадію Євро-2020, фінішувавши на другому місці в турнірній таблиці групи В. Перше - у команди збірної України.

Нагадаємо, нападник каталонської "Барселони" Ліонель Мессі обійшов форварда туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду за кількістю голів на клубному рівні.